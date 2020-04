ELUS VÕI SURNUD? USA välisministri sõnul pole hiljuti Kim Jong-uni nähtud 

Kolmapäeval kommenteeris Mike Pompeo Kimi tervisega seotud küsimusi. Selgus, et Põhja-Korea juht on ameeriklaste silmapiirilt kadunud. „Me pole teda näinud. Meil pole täna mingit teavet, mida avaldada, ent me jälgime seda (Kimi situatsiooni) tähelepanelikult,“ lausus Pompeo. USA välisminister väljendas muret, et isoleeritud riiki võib olla tabanud kas koroonaviiruse puhang või näljahäda. Arvatakse, et 1990ndatel tappis suur näljahäda sadu tuhandeid põhjakorealasi, ehkki ametlikud andmed selle kohta muidugi puuduvad.

Viimati ilmus Kim riiklikus meedias 12. aprillil. Pikk eemalolek on põhjustanud spekulatsioone, et Põhja-Korea riigipea on haigestunud või lausa hinge heitnud. Kui näiteks Hongkongist laekusid teated, et Kim ongi surnud, siis alles paari päeva eest oli Lõuna-Korea seisukohal, et mees on elus. Levinud on ka teooria, et diktaator on Wonsani mere ääres asuvasse kuurorti pagenud, et end koroonaviiruse eest peita.