VIDEO | Peaminister Ratas: oleme jõudnud uude etappi 

Ta lisas, et sinna on lisatud ka uusi teenuseid ning kuigi 60 tuhat inimest on juba lisaadressi sisestanud, on inimeste kättesaamisel jätkuvalt probleeme. Ta rääkis ka avalikest üritustest: "Jaanipäev peab olema väiksemas ringis. Valitsus ei reguleeri erapidudest kinni, aga inimesed on seni olnud väga vastutustundlikud. Jõudu ja palju tervist!" sõnas Solman.

Rahandusminister Martin Helme: naftasõja mõju Eestile on väga suur

EKRE üks juhtfiguuridest Martin Helme tänas koalitsioonipartnereid ("Oleme kõrge moraaliga valitsus.") ja ka opositsiooni: "Nad on teinud rohkem kui ükskõik kes, et hoida seda koalitsiooni koos," muigas rahandusminister.

Ta lisas, et riigi stabiliseerimisreservi ülevaatamine on regulaarne tegevus, ent praeguses olukorras on väga oluline, sest see on riigi absoluutne viimane vahend asjade korraldamiseks. "Fondi tänane turuväärtus on 415 miljonit eurot, aasta taguse perioodiga on summa enam-vähem muutumatu. Võrreldes eelmise aastaga on reserv vähenenud 711 000 euro võrra ja seda turumuutuste tõttu," toonitas Helme.

Ta lisas, et neljapäeval arutatakse veel eraldi, kuidas saaks Euroopa Liidu toetusi kasutada. "Räägime eelkõige 2014. ja 2020. aasta struktuurirahade kasutamisest, abifondi kasutamisest, globaliseerumise ja solidaarsusfondist," sõnas minister.

Ida-Virumaast rääkides ütles Helme, et see on Eesti üks tööstuslikumaid piirkondi ning nafta hind dikteerib gaasihinna kõikumist kui ka põlevkivi hinda. "Eesti on maa- ja loodusvarade poolest väga rikas riik," sõnas rahandusminister ning lisas, et naftasõjal on Eestile väga suur mõju - nii ekspordile kui ka töökohtadele.