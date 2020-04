Kommentaar Katrin Pauts | Loomeinimesele meenutab koroonakriis totalitaarset režiimi Katrin Pauts, kirjanik , täna, 11:26 Jaga: M

Foto: KALEV LILLEORG

Pean omalt poolt kurvastama neid, kes loodavad, et koroonaviirus loomeinimestes tohutu inspiratsioonipuhangu vallandab. Masendavamat olukorda ma ei mäleta. Kui loovisiku elus juhtub traagiline sündmus või on muidu raske, on see katalüsaator, mis võib teostes uute sügavuste ja tõdedeni viia.