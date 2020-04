KOROONAVIIRUS MAAILMAS: üle 3,2 miljoni diagnoositud nakatunu, 228 000 surnut ja miljon tervenenut. Lõuna-Koreas mitte ühtegi uut haigestunut 

Enim nakatunuid on ametlikel andmeil tuvastatud Ameerika Ühendriikides, kus koroonajuhtumeid on üle miljoni (1 064 572). Eile teavitati riigis 28 429 uuest nakatunust, mida on 3000 rohkem kui eelmisel päeval.

Suuremad kriisiriigid, kus nakatunuid on tuvastatud üle 50 000, on veel Venemaa, Iraan, Hiina, Brasiilia ja Kanada. Meie idanaabrite juures lisandus eile 5841 uut nakatunut. Üle 6400 uue nakatanu lisandus Brasiilias. Palju haigusjuhtumeid on väiksemates Euroopa riikides Belgias, Hollandis ja Šveitsis – kõigis kolmes üle 29 000. Euroopas on tuvastatud kokku üle 1,34 miljoni nakatunu.