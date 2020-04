SELGED TÕENDID! Ebola raviks mõeldud remdesiviir aitab patsientidel koroonaviirusest taastuda 

Kuigi täielikke üksikasju remdesiviiri kohta pole veel avaldatud, väidavad eksperdid, et kui praegu nähtavad edusammud paika peavad, oleks see fantastiline tulemus. Ravimil on potentsiaal päästa elusid, leevendada survet haiglatele ja see võib võimaldada mitmeid piiranguid tühistada. Siiski pole see COVID-19 vastu „maagiline“ ravim.

Uuringut juhtis USA riiklik allergia ja nakkushaiguste instituut. Katsetes osales 1063 patsienti. Institutsiooni juht Dr Anthony Fauci ütles, et „andmed näitavad, et remdesiviiril on selge, oluline ja positiivne mõju taastusaja vähendamisel“. Tema sõnul tõestavad tulemused, et ravim võib viirust blokeerida ning „avada ukse tõsiasjale, et meil on nüüd võime patsiente ravida“.

Remdesiviiri mõju surmajuhtumitele pole veel väga selge. Kuigi patsientide suremus, kellele ravimit manustati, oli veidi väiksem, ei saa teadlased niivõrd väikese erinevuse tõttu ravimi kasulikkust selles vallas veel tõendada. Õhku jäi rippuma veel palju olulisi küsimusi, millele edaspidised uuringud püüavad lahendust leida.