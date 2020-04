Kose–Mäo lõigu piirkiiruseks kavandatakse 120 km/h 

„Kahjuks on liikluses märkimisväärselt rohkem õnnetusi põhjustatud joobes juhtide poolt. Need numbrid on muret tekitavad ning kinnitavad veelkord, et lisaks karistamisele vajame ka muid hoobasid rikkujate mõjutamiseks. Loodan, et veapunktisüsteemi ja erinevate toetavate tegevustega saame riigi poolt seda probleemi natukenegi lahendada. Sellegipoolest peaksid endiselt sõbrad ja lähedased takistama joobes inimest rooli minemast ning toetama neid kasvõi takso tellimise või öömaja pakkumisega,“ lausus Aas.