Loata võõrtööjõu palganud firma pääses riigikohtus 12 000eurosest trahvist 

Ida prefektuur karistas mullu 17. aprillil Helmot-E OÜd välismaalaste seaduse rikkumise alusel 12 000 eurose rahatrahviga, kuna sama aasta 15. märtsil töötasid tehase ehitusobjektil Helmot-E OÜ töötajatena Valgevene vabariigi kodanikud, kelle lühiajalist töötamist Eestis ei olnud politsei- ja piirivalveametis nõuete järgi registreeritud. Firma vaidlustas politsei otsuse Viru maakohtus, kes jättis kaebuse rahuldamata. Helmot-E OÜ pöördus kaebusega riigikohtusse. Firma leidis, et välismaalastel oli Eestis töötamiseks õiguslik alus. Maakohus tuvastas, et vaidlusaluste isikute lühiajaline töötamine oli Eestis küll registreeritud, kuid teiste tööandjate juures. Välismaalaste seadusest ei tulene, et välismaalase lühiajaline töötamine Eestis registreeritakse tööandjapõhiselt. Samuti ei kohusta seadus tööandja vahetumisel töötamist uue tööandja juures uuesti registreerima, leidis firma esindaja.