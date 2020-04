Tööandjate keskliit saatis Sanna Marinile palvekirja: lubage töölistel liikuda Eesti ja Soome vahet! 

Soome pendeldamiskeeld tähendab, et paljud Eesti perekonnad on praegu olude sunnil lahus.

Kirjas tuuakse näiteks Läti - inimesed käivad seal tööl ja vastupidi. Need inimesed ei pea ka piiriületuse järel 14 päeva karantiinis olema. "Statistika näitab, et ettevaatusabinõude kasutamisel ei ole töötajate vaba liikumine suurendanud COVID-19 juhtumeid piirilinnades. Eesti on sarnaselt Soomega järginud kõiki piirangute mõõtmisi ja COVID-19 juhtude tase langeb," seisab kirjas.

Viidatakse ka, et nii Eestis kui Soomes näitab statistika, et nakatumiste arv on langemas. Tehaksegi ettepanek, et tööliste liikumise võiks taas lubada.

"Soome ja Eesti peaks olema ühtne majandusruum, kus liiklus kahe riigi vahel oleks vaba mõlema riigi kodanikele. Usume, et koostöö jätkub," toodi kirjas välja, et Eestis sai teravalt pihta turismisektor, millest suure osa moodustasid just Soomest tulnud turistid. Palutakse võimaldada taastada tavapärane laevaühendus ning lubada liikuda ka turistidel - seda esimesel võimalusel.

"Kuna riigid liiguvad väljumiskavade suunas, oleksime tänulikud, kui lubasite laevafirmadel võimalikult kiiresti uuesti tegutseda. Laevafirmad ja turismisektor on valmis järgima äärmiselt rangeid hügieeninõudeid ja piirama laevade hõivatust ning on riskide minimeerimiseks valmis pidama läbirääkimisi täiendavate nõuete osas reisijate ja turistide jaoks."