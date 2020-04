Järjekordne Valga pussitaja osutus kriminaaliks 

Eelmise nädala neljapäeva õhtul sai häirekeskus teate, et Valgas Petseri tänaval asuva viiekorruselise kortermaja ees on pikali teadvusetu mees. Kiirabi viis vereloigus lamanud 39aastase mehe haiglasse, kus tal tuvastati torkehaav rindkere piirkonnas. Paraku oli vigastus sedavõrd raske, et mehe elu ei õnnestunud päästa ja ta suri haiglas.