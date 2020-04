MILJARDID MÄNGUS! USA plaanib Eesti heitluses Venemaa ja Hiinaga vankri ette rakendada 

Iraan on maailma mõjuvõimsaimas diplomaatilises koosluses jutuks tihti. „Alates 2006. aastast on ÜRO julgeolekunõukogu võtnud vastu mitmeid resolutsioone, mis nõuavad, et Iraan peaks kinni 1968. aastal sõlmitud tuumarelva leviku tõkestamise lepingust ja lõpetaks uraani rikastamise tuumarelvastumise eesmärgil. Resolutsioonidega on Iraanile ka mitmesuguseid sanktsioone kehtestatud, neist viimane ÜRO JN resolutsioon 1929 (2010), millega kehtestati Iraanile sanktsioonirežiim ja täielik relvaembargo,“ selgitab välisministeeriumi pressiesindaja Britta Tarvis.