SEB Panga analüütik Peeter Koppel: majandus on elus, kuid tilgutite all 

Kas võib öelda, et kõigele vaatamata on maailmamajandus suutnud n-ö uutes tingimustes ellu jääda?

Praegu tuleb majanduspoliitika ohjajaid ehk valitsusi ja keskpanku kiita peamiselt tegutsemise kiiruse eest. Fookus paistab olevatki olnud just sellel, et eeldades probleemi ajutisust, ei saaks näiteks ettevõtetel likviidsusprobleemidest maksejõu probleemid. Samuti on olnud positiivne, et kohati on suudetud inimesi aidata n-ö otse.

Problemaatiliseks kujunevad kasvavad eelarvedefitsiidid ning riikide täiendav sekkumine majandusse juba tulevikus. Esimene tekitab ühel hetkel inflatsioonisurvet ning teise osas on kahtlusi, kas riigid suudavad ka näiteks omandatud osalustest viisakalt välja tagurdada. Ei tahaks, et kriisi järel hakataks läbi viima selgelt vähetõhusat proto-plaanimajanduslikku eksperimenti.



Eestis nagu mujalgi on juba paljud inimesed jäänud tööta. Mida saaks sellises olukorras ette võtta inimene ise, mida riik?

Inimesele saab anda ainult vägagi õõnsana kõlavaid soovitusi – näiteks tõmmata kulusid kokku. Riik on selles kriisis aga viimane usalduse aste ning tema ülesanne on vaadata, kui mitte tagada, et keegi meeleheitlikku hätta ei satuks, samuti luua eeldused selleks, et siis, kui patsient ehk majandus tilgutite alt vabaneb, suudaks ta omal jalal liikuda.



Kui olukord jätkub, siis mida võib väga suur tööpuudus Eestile tähendada? Millisel ajal satub Eesti majandus kõige keerulisemasse olukorda?

Meil on suure tööpuudusega kaasnevast mälestus alles. Äärmiselt ebameeldiv ja traagiline. Minu arvates kujunevad majanduse jaoks problemaatiliseks sügis ja talv, sest siis on võimalik juba selgelt realiseerunud kahjusid kokku lüüa.



Piirangute leevendamisest on asutud rääkima üha enam. Kas igal päeval on piltlikult öeldes kulla hind? Milline on teie hinnang, milliseid sektoreid võiks esmajärjekorras avama hakata? Kui kiire sellega on?

Mina pean siin esmatähtsaks seda, et suudetaks tervishoiukriis suruda teatud kõigile mõistetavatesse raamidesse. Selle tulemusena taastuks tasapisi usaldus laiemalt ning majanduses osalejad võiksid hakata langetama tulevikku suunatud otsuseid. See, mis sektorid avada esmajärjekorras, on selle kõrval tehniline küsimus.



Kuigi maailma ja Eesti majandusprognoosid on tumedad, siis kas on võimalik praegu veel ka n-ö antud olukorda silmas pidades näha positiivset stsenaariumit?