Seisukoht | Mõtted, mis annavad jõudu 

Kristjan Roos, Linnalehe vastutav toimetaja , täna, 16:57

Avasin neil päevil üsna juhuslikust kohast Valdur Mikita „Lindvistika“ ja lugesin, et vaba ja metsiku ruumi mõttes elavad eestlased võrreldes muu maailmaga haruldaselt luksuslikku elu. Foto: Aldo Luud

Nagu asjatundjad on ennustanud, nii on ka läinud: koroonaviiruse puhangust tekkinud kriis ei piirdu enam üksnes tervishoiuga, vaid on kõvasti raputanud ka majandust.