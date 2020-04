LÕPP LÄHEDAL? Propagandaväljaanne Baltnews juubeldas suure võidu üle, kuid sattus Eesti politsei tähelepanu alla 

Küsimus on Baltnewsi ja selle sõsarkanali Sputnik omanikes. Mõlemad kuuluvad Rossija Segodnja (rahvusvaheliselt tuntud Russia Today’na) meediavõrgustikku, mille omanikuks on vene ärimees Dmitri Kisseljov. Kisseljov on aga Euroopa Liidu sanktsioonide all ja seetõttu pitsitatakse Eestis kõiki ärimehega seotud ettevõtteid.