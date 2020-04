Peaminister Jüri Ratas: praegune seadusandlus ei võimalda eriolukorra lõppedes kehtestada üleriigilisi käitumisnorme 

„Ulatuslike meetmete kehtestamine on keeruline,“ märkis Ratas saates, tuues illustreerivaks näiteks 2+2 reegli. Eriolukorra juht avaldas lootus, et enne eriolukorra lõppu võtab riigikogu asja vaagida.

Rääkides kaubanduskeskuste avamisest, siis need võiksid Ratase hinnangul avaneda järgneva kahe nädala jooksul. Selle eelduseks on, et nakatunute arv ei pöördu tõusuteele. Ratas ise suurt poodlemist ei toeta ning tunneb muret, kuidas viirus pealinnas võib toimetada. „Kui koroonaviirus näitab langustrendi, siis mina kutsun üles Eest siseturismi kasutama. Sellest on kasu. Nii aitame Eesti majandust,“ soovitas ta.

Eriolukorra juht ütles, et kui tuleb aeg loobuda valitsuse praegusest läbivast sõnumist „Püsi kodus“, jäävad domineerima sõnumid, mis kutsuvad üles vältima lähikontakti. Ratas selgitas, et viimased kaks kuud on olnud riigile keerulised ning selgeid ja ühiseid vastuseid pole alati olnud võimalik ühiskonnale anda. „Kõik otsused on tehtud parimas usus ja teadmised, et kaitse Eesti inimeste elu ja tervist, et majanduslangus oleks võimalikult madal ja me suudaks võimalikult kiiresti naasta tavapärasse ellu,“ rõhutas Ratas.