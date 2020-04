VIDEO | Katkuarstina ringi jalutanud tegelane sattus Briti politsei huviorbiiti 

Kogukonna Facebooki lehele on laekunud isiku kohta mitmeid murelikke kommentaare. Kohalikul elanikul Jade Gosbellil õnnestus veidrat kostüümi kandev isik videole jäädvustada. „Väljas oli 20 kraadi, ent ta kandis täiesti musta riietust – see tundus lihtsalt naeruväärne,“ selgitas Jade. Naise arvates üritas „katkuarst“ tähelepanu pälvida, sest tavalised inimesed nii ei käituks. Jade mainis, et tema emal on maskide vastu foobia ning kui ta tänaval sellises kostüümis isikuga kokku põrkaks, võiks see eakat naist tõsiselt ehmatada. Kui mõned kogukonnaliikmed kardavad, et tegelane võib eelkõige lapsi hirmutada, siis teistele pakkus olukord nalja.