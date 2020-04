Mart Soidro | Maiparaadist 33 aastat hiljem 

Olukord muutus ülikoolis. Eriti mõru meeleolu valitses enne 1986. aasta maiparaadi, kus kõik kursusekaaslased sõitsid pühadeks koju, aga meie koos Jüri Luigega pidime osalema maiparaadil. Ei mäleta täpselt, millega me selle au olime ära teeninud. Ilmselt ei käinud ma kommunistlikul laupäevakul lehti riisumas ja kursuse juhendajale jäi see silma. Istusime nukralt Rudolf Pälsoni tänav 14 ühiselamus, kui külla saabusid Indrek Tarand ja Jaan Ehlvest, mõlemal doonorimaskid peas. Olid BBC-st kuulnud, et Tšernobõlis oli toimunud tuumakatastroof. Kujutage ette, 26. aprillil toimunud hirmsast õnnetusest saame meie ühena esimestest teada 30. aprilli hilisõhtul. Õnneks autoriteetsetest allikatest – Tarand oli juba siis Tarand, aga Ehlvest malemaailma tõusev täht, kes aasta-paari pärast oli Garri Kasparovi ja Anatoli Karpovi järel maailma kolmas-neljas maletaja. Nii et kui kunagi peaks taas eetrisse jõudma saade „Kes tahab saada miljonäriks?” ja olete jõudnud miljoni euro küsimuseni: kes informeeris praegust kaitseministrit Jüri Luike esimesena Tšernobõli katastroofist, kas a) Vambola Põder b) Toomas Hendrik Ilves c) Tarmo Kõuts d) Jaan Ehlvest, siis on lugejal põhjust mind hea sõnaga meenutada.