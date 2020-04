Elektrooniline kandideerimine: ülikoolid valivad uusi tudengeid interneti vahendusel 

„Kõik üliõpilased saavad õpingud lõpetatud, kõik tudengid saavad vastu võetud,“ kinnitavad kuue suurema ülikooli esindajad nagu ühest suust. Küll peavad nad tunnistama, et kuna eriolukord ei ole lõppenud ja erinevas ulatuses piirangud võivad kehtida veel isegi sügisel, siis on neil uute tudengite vastuvõtmise korraldamiseks mitu rauda tules ehk valmis on pandud mitu stsenaariumi.