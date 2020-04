HIINA SURVE: Euroopa Liit avaldas valeinfo leviku kohta väidetavalt lahjendatud raporti 

Ühe Euroopa Liidu ametniku sõnul protesteeris Hiina esindus kõnealuse raporti vastu mitmete diplomaatiliste kanalite kaudu. Väidetavalt lahjendatigi Hiina ja Venemaa valeinfole pühendatud raportit Pekingi surve tõttu. Hiina survet „sõnastuse muutmiseks“ kinnitasid Politicole kolm asjaga kursis olevat isikut. Aruanne oli seotud koroonaviiruse pandeemia „narratiivide ja valeinformatsiooniga“. Lahjendatud versioonis kustutati näiteks viited Hiina „globaalse desinformatsioonikampaania“ korraldamisest.

„Erinevate valitsuste, sealhulgas Venemaa ja vähemal määral ka Hiina ametlikud ja riikliku toega allikad on jätkanud vandenõunarratiivide ja valeinfo laiemat suunamist,“ kirjutati lõplikku versiooni.

New York Times teatas samuti Hiina survest, viidates ELi diplomaadile, kes kirjutas kolleegidele, et „hiinlased ähvardavad reageerida, kui raport ilmub“. Maineka USA väljaande artikkel tsiteeris ka Euroopa Liidu tippdiplomaadi Josep Borrelli vanemnõuniku e-kirja, milles kästi raporti ilmumisega viivitada ning analüütikutel selle sisu parandada. Üks ELi ametnik, kes muudatustega ei nõustunud, väitis teadaolevalt, et bloki diplomaadid „tsenseerisid end Hiina kommunistliku partei rahustamiseks“.

Euroopa välisteenistuse pressiesindaja Peter Stano teatas laupäeval, et organisatsioon pole välissurvest end mõjutada lasknud. „Euroopa välisteenistuse väljaanded on kategooriliselt sõltumatud. Me pole kunagi kummardanud väidetava välispoliitilise surve all. See hõlmab ka meie viimast hetkeülevaadet valeteabe trendide kohta,“ kinnitas Stano, kelle arvates esitas The New York Times raporti kohta põhjendamatuid ja ebatäpseid väiteid.

Urmas Paet: raporti muutmine Hiina surve tõttu on täiesti lubamatu

Euroopa Parlamendi liikmed, nende hulgas Urmas Paet, saatsid ELi kõrgele välisesindajale Josep Borrellile kirja, milles küsivad selgitusi väidete kohta, nagu oleks Euroopa välisteenistus muutnud Hiina survel oma raportit valeinfo leviku kohta.

Euroopa Liidu välisteenistuse juures tegutsev infojulgeoleku rakkerühm on koroonaviiruse pandeemia ajal Euroopas ja selle naabruses levivast valeinfost järjepidevalt ülevaadet andnud. Uusim ülevaade aga sattus Euroopa Parlamendi saadikute tähelepanu alla pärast seda, kui mitmed väljaanded teavitasid, et ülevaadet muudeti Hiina surve tõttu.