VIDEO | ERIOLUKORRA UUDISED: väljas sportides võivad hingeldades viirusepiisad kaugele kanduda 

Vaiknemetsa sõnul on kõikidest tehtud koroonatestidest 3,3 protsenti olnud positiivsed. Ta tuletab meelde, et valitsus ja terviseamet kutsuvad üles eripiirangutest kinni pidama. Piirangute leevenemisel ei tohi end lõdvaks lasta.

„Kevad tuleb ja inimesed suubuvad aina rohkem välja. Seda ei saa me otseselt piirata. Kuigi nakkustrend on langev, ei tohi unustada, et see viirus on ikka veel ohtlik,“ sõnas Vaiknemets. Ta lisas, et kuigi väljas liikumine on vaimse tervise poolelt tervitatav, peab seda tegema nii, et keegi ohtu ei satuks. „Kuidas ohutult käituda? Esimene punkt tuleb talupoja mõistusest, et kui sul on vesine nina või lihtsalt tunne, et hakkad haigeks jääma, siis palun püsi kodus. Isegi kui teistega kokku ei puutu, ei ole mõistlik minna välja siis kui organism on haigusest nõrgem,“ seletas Vaiknemets.

Vaiknemets selgitas, et väljas sportides ja tugevalt hingeldades on võimalus, et suust tulevad piisad ulatuvad ka kahe meetri kaugusel asuva inimeseni. Ta palub seda meeles pidada. Samuti soovitab Vaiknemets treenida koos perega või kindlate partneritega. Samuti lisab ta, et praegu on ideaalne võimalus uusi kohti avastada ja sellepärast ei soovita ta minna treenima sinna, kus on ilmselgelt juba teised inimesed ees.

Kaitseliit: kriis on olnud suur õppetund

Ühtegi teatas, et kaitseliit on olnud kriisiolukorraga algusest peale seotud. „On loogiline, et riik meid seob, kuna oleme erinevateks kriisideks ja eriolukordadeks kõige praemini valmistunud,“ lisas ta.