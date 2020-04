Riigikogu spiiker: kui peaminister tahab, võib ta väljumisstrateegiat suures saalis selgitada. Aga järgmistel nädalatel 

Peaminister Jüri Ratas on riigikogu opositsioonijõududele saatnud kirja, milles avaldab valmisolekut tulla riigikokku, et lahata palju kõne ainet tekitanud koroonakriisi väljumisstrateegiat. „Kinnitan omalt poolt veelkord, et olen valitsuse ja eriolukorra juhina valmis riigikogu kutsel tutvustama, selgitama ja arutama COVID-19 levikust põhjustatud olukorrast väljumise strateegiat,“ kirjutas Ratas.

Reformierakonna esimees Kaja Kallas rääkis lehele eelmisel nädalal, et püüdis riigikogu esimehega arutada võimalust korraldada (käimasoleval) istungite vaba nädalal üks täiendav istung, mille keskmes oleks strateegia. Saadikud saaksid küsida ja rahvas jälgida. Nädala keskel andis Põlluaas Kallasele mõista, et mõttel pikka iga pole olnud. „Ei. Koalitsioonipartnerid ja Ratas ei pea seda heaks mõtteks – sellist istungit ei tule,“ meenutas Kallas Põlluaasa sõnu.

Põlluaas pole ise peaministri kirjaga jõudnud tutvuda, kuid ütles, et riigikogu uksed on vallad, kui peaministril on soov külla tulla. „Einoh, kui peaminister avaldab soovi tulla, siis loomulikult – tere tulemast!“ ütles spiiker. „Aga jutt oli täiendavast istungist, mis oli mõeldus selleks nädalaks. See ei tule kõne alla.“

Riigikogu esimees selgitas, et arutelud käisid mitmel tasandil ja peale jäi hääl, et täiendavat istungit ei ole vaja lahkamaks väljumisstrateegiat. „Reformierakond ja sotsiaaldemokraadid on seda tahtnud, aga riigikogu teised erakonnad (sealhulgas Keskerakonna fraktsioon) ja ka riigikogu juhatus ei ole pidanud seda vajalikuks.“

Põlluaasa sõnul on dokumenti piisavalt tutvustatud. Lisaks on pakutud sisulisemaid vorme kui avalik istung, et dokumendi küsitavustele vastuseid saada. Üks neist on peaministri ja fraktsioonide kohtumine.

„Täiendaval istungil on igal riigikogu liikmel ainult üks küsimus, aga fraktsioonis kohtudes võib seda teemat arutada ja küsida ükskõik kui palju,“ täpsustas Põlluaas riigikogu töövõtteid. „Me ei näinud põhjust eraldi täiendava istungi kokku kutsumiseks, sest täiesti selgelt tahab opositsioon seda ära kasutada lihtsalt selliseks telesõu korraldamiseks, mitte asja sisuliseks arutamiseks.“