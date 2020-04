Vladimir Putin kinkis venelastele tavalisest pikemad pühad 

„Olukord on endiselt väga keeruline. Venemaal on õnnestunud epideemia levikut pidurdada, ent me pole veel tippu ületanud,“ ütles Putin regionaalkuberneridega peetud konverentskõnes. Laiendatud karantiinimeetmed mõjutavad Venemaal mai alguses toimuvaid pühasid – vahemikku 1. maist 11. maini jääb tavaliselt vaid kolm tööpäeva.

Putini teadaanne saabus kaks päeva pärast seda, kui Venemaa kõrge terviseametnik hoiatas Covid-19 juhtumite uue kasvu eest, kui inimesed mai alguses toimuvate riiklike pühade tõttu karantiinimeetmeid eiravad. Turuandmed näitasid, et nõudlus grillitoodete vastu kasvas viimasel nädalavahetusel hüppeliselt. See viitab tõenäoliselt ka sellele, et venelased valmistuvad tähistama pikki pühi maakodudes ja datšades.