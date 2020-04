Öhtulehe esikaas tõmbab tähelepanu teaduri ja maanteeameti vägikäikaveole 

"Õhtulehe jaoks on inimlikkus ja vabadus väga olulised väärtused, mille eest me alati selgelt seisame. Saaremaal ühe liiklusmärgi üle toimuva bürokraatliku jandi olukorras tahame saarlaste hääle muuta kõlavamaks ja näidata, et nagu meie nii võivad ka nemad kirjutada ja identifitseerida ennast vabalt," kommenteerib Õhtulehe peatoimetaja Martin Šmutov.