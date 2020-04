VIDEO | President Kersti Kaljulaid jättis seaduse välja kuulutamata: terviseandmete saamine on selles põhiseadusega vastuolus 

"Ma jätan selle seaduse välja kuulutamata, sest see on vastuolus põhiseadusega," ütles Kaljulaid.

President selgitas, et Eesti vabariigi põhiseadusega on vastuolus tervise infosüsteemist andmete saamise küsimus. "Seadusandja jätab kirjeldamata, millistel juhtudel andmete avaldamine toimuma hakkab."

"Vabariigi presidendi ülesandeks on jälgida, et meie õigusruum püsiks meie põhiseaduse vaos. Minule seatud ülesannet arvestades ei saa ma seda seadust välja kuulutada ja ma saadan selle uuesti riigikokku arutamiseks. Seadus on vastuolus põhiseaduse paragrahvidega 11, 13 ja 26."