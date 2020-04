EIRAS REEGLEID: USA asepresident ei kandnud ainsana riigi tipphaiglat külastades kaitsemaski 

Valge Maja koroonaviiruse töörühma juhtiv asepresident Mike Pence näis olevat Minnesota Mayo kliinikus ainus näokatteta isik. Kliinik teatas nüüdseks kustutatud Twitteri säutsus, et asepresidenti teavitati eelnevalt maskide kandmise kohustusest. Mayo kliiniku külastus toimus päeval, mil USA nakatunute arv ületas miljoni piiri.

Pence ise kaitses oma otsust ning kinnitas, et selline teguviis oli personali ja patsientidega kohtumiseks vajalik. Asepresidenti saatis visiidil USA toidu- ja ravimiameti volinik dr Stephen Hahn, kes erinevalt Pence'ist kohusetundlikult maski kandis. USA valitsuse enda seisukoht on selline, et inimesed peaksid kandma näokatet „avalikes kohtades, kus pole võimalik teisi sotsiaalse distantseerumise meetmeid säilitada“.