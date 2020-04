„MIS MUSS ON?“ | Utoopia: peamine soovitus karantiiniajaks on, et inimesed mõtleks oma peaga

"Mis Muss On?" on Õhtulehe muusikasaade, mis lahkab lisaks tavapärasele mussijutule ka artisti mõtteid tavaelust. Õhtulehe produtsendi Märt Niidassoo järjekordse saate külalisesks on Eesti räpimaastikul ammusest ajast tegus olnud Utoopia