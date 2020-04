VIDEO | Popov pealinna infotunnis: Tallinnas on viiruse haripunkt seljatatud 

Kõlvarti sõnul plaanib Tallinn saada järgmiseks nädalaks valmis konkreetse kriisist väljumise plaani.

Terviseamet: viiruse tipp on Tallinnas seljatatud

Popovi sõnul on eelmisel nädalal Tallinnat ja Harjumaad puudutav mure võtnud veidi positiivsema suuna. „Möödunud nädalal oli meie murekohaks see, et Tallinnas olid kõige aktiivsemad eakad ja see on õnneks muutunud. Haigestumise tipp Tallinnas on meil juba seljataga ja see juhtus meil 16.-21. aprilli vahemikus,“ seletas Popov.