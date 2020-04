Poliitika VÄHIKÄIK: valitsus noolib koroonakriisist poliitilisi punkte, kangelaseks ei tõuse keegi Marvel Riik , täna, 12:12 Jaga: M

Valitsusesindajate sõnul on kohatu otsida kriisis poliitkangelasi, sest kõige tähtsam on olnud tervisenäitajad. Samas ei salata, et kus võimalik, on võetud poliitilis punkte – see on valitsemise lahutamatu osa. Foto: Kollaaž (Robin Roots, PERH, Andres Putting / Ekspress Meedia)

Täna esimest sünnipäeva tähistav Jüri Ratase teine valitsus on silmitsi oma suurima katsumusega – koroonakriisi maha murdmisega. Kuigi ühiskond pooldab kõrgelt meetmeid, millega ohtlikku viirust minema peletada, ei kandu rahva poolehoid otsustajatele.