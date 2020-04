KOROONAVIIRUS MAAILMAS: üle 3,1 miljoni diagnoositud nakatunu, 218 000 surnut ja 956 000 tervenenut. Hispaania avaldas neljaetapilise väljumisplaani 

Enim nakatunuid on ametlikel andmeil tuvastatud Ameerika Ühendriikides, kus koroonajuhtumeid on juba üle miljoni (1 035 765). Eile teavitati riigis 25 409 uuest nakatunust, mida on üle 2000 rohkem kui eelmisel päeval.

100 000 nakatunu piiri on ületanud USA kõrval veel kuus riiki: Hispaania (232 128), Itaalia (201 505), Prantsusmaa (165 911), Suurbritannia (161 145), Saksamaa (159 912) ja Türgi (114 653). Suuremad kriisiriigid, kus nakatunuid on tuvastatud üle 50 000, on veel Venemaa, Iraan, Hiina, Brasiilia ja Kanada. Meie idanaabrite juures lisandus eile 6411 uut nakatunut. See tähendab, et USA järel tuvastati just Venemaal enim uusi nakatunuid maailmas. Pea sama palju uusi nakatunuid lisandus ka Brasiilias. Palju haigusjuhtumeid on väiksemates Euroopa riikides Belgias, Hollandis ja Šveitsis – kõigis kolmes üle 29 000. Kahes viimases on siiski olukord rahulikumaks muutunud. Euroopas on tuvastatud kokku üle 1,32 miljoni nakatunu.