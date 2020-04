Neinar Seli: naljakas küll, kuidas kolmandat korda satub suur projekt kriisiga samale ajale 

Ettevõtjal on praegu Raadil valmimas suur päikesepaneelide projekt. „See on tõesti naljakas. Seda nalja on mulle ehitajad ka öelnud, et ehitus langes kriisiga kuidagi kokku. Alguses oli Plasku üheksakümnendatel, kui Venemaa kriis peale tuli. Siis Tasku, kus tuli masu peale. Kui praegu paralleeli võtta, siis on see Raadi ehitus samas faasis,“ tunnistas ta.

Kas pärast selliseid õnnetuid kokkusattumusi on üldse julgust midagi suuremat ette võtta? Seli ei näe probleemi. „Eks aastatega tuleb kogemus ja mida vanemaks jääd, seda ettevaatlikumaks muutume me kõik. Nooruse uljust jääb vähemaks. Eks ma mõtlen selliseid samme rohkem läbi, aga ma ei karda, et asjad ei saaks valmis. Võib-olla veidi viibivad,“ sõnas ta ja lisas, et Raadi puhul on viivitused tehnoloogilisest vaatepunktist isegi head.