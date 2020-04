Tallinn jätab välijõusaalid ja spordiväljakud suletuks eriolukorra lõpuni 

"Meil on Tallinnas 55 jõulinnakut ja kui me peame lähtuma sellest korraldusest, et peale iga kasutuskorda tuleb trenažööre desinfitseerida, see tähendab seda, et iga linnaku juures peab seisma Tallinna ametnik ja seda tagama, see ei ole reaalne," ütles Kõlvart.