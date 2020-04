Eesti uudised Leevenevad saarte ja mandri vahelised liikumispiirangud Toimetas Merilyn Närep , täna, 20:06 Jaga: M

Jüri Ratas Foto: Robin Roots

Eriolukorra juht Jüri Ratas allkirjastas täna korralduse, millega leevendatakse liikumispiiranguid saarte ja mandri vahel.Alates 4. maist saavad Saaremaa, Muhumaa, Hiiumaa, Vormsi, Kihnu, Ruhnu ja Manija saarte ning mandri vahel vabalt liikuda inimesed, kellel on saarel rahvastikuregistri järgi alaline elukoht või sinna registreeritud lisa-aadress või püsiv viibimisaadress. Nendega koos võivad liikuda ka lähemad pereliikmed. Lähima pereliikme all mõeldakse abikaasat, elukaaslast, vendi-õdesid, lapsi, vanemaid ja vanavanemaid.Alates 18. maist saarte ja mandri vaheline ühendus vaba.Saarte ja mandri vaheline liikumine avatakse samm-sammult, et ära hoida uue viirusepuhangu tekkimine. COVID-19 viirusepuhangu halvenedes võib valitsus otsust muuta.Piirangute järkjärgulist avamist Saaremaal ja Muhumaal on toetanud nii valitsust nõustav teadusnõukoda kui ka terviseamet.Massiteabevahendid peavad selle eriolukorra juhi korralduse viivitamata, muutmata kujul ja tasuta avaldama. Selle koh