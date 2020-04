ERIOLUKORRA ÜLLATAV MÕJU: noortekampu on vähem, teismelised on muutnud mõistlikumaks 

Soojad ja päikeselised ilmad meelitavad paljud noored tänavale, et oma sõprade seltsis lõbusalt aega veeta. Teismeliste jaoks on kodus nelja seina vahel istumine emotsionaalselt palju rusuvam kui täiskasvanute jaoks.Kui varasematel aastatel on kevad-suve perioodil noortekampadest ja nende "vägitegudest" ajakirjanduses kõvasti juttu olnud, siis tänavu kevadel on olukorda pigem rahulik. Kuid on ka erandeid.