Boris Johnsonit põetanud medõde: ta oli minu jaoks nagu iga teine patsient 

Seda, et peaminister võib tema hoole alla sattuda, aimas õde Johnsoni tervisliku seisundi halvenemise uudist kuuldes. Meedia juba kuulutas, et Johnson viibib intensiivravil tema töökohas, St Thomase haiglas. Öiseks vahetuseks valmistuv Jenny eeldas, et küllap kohtub ta peaministriga õige pea.„Ta oli lihtsalt üks patsient, kelle heaks üritasime kõik oma parima anda,“ kirjeldab Jenny telekanalile TVNZ. „Kui pärast tööpäeva autosse istusin ja kuulsin Boris Johnsoni kohta uudiseid, oli see täiega sürr. Mõtlesin, et vau, ma just hoolitsesin ju selle inimese eest. Aga päris ausalt, pabistama see mind ei ajanud.“