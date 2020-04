Õhtuleht päästis lasteaialapsed lageda taeva alt 

Esmaspäeval said Tallinna Mardi lasteaia lapsevanemad jahmatava kirja. Lasteaed teavitas neid töökorralduse muutmisest, mille järgi hakkavad lapsed edaspidi ainult õues olema. Sees käiakse söömas ja tualetis, isegi lõunauinakud jäävad ära. Kiri jõudis ka Õhtuleheni. Uurisime uuendusmeelse korra mõistlikkuse kohta abilinnapea Vadim Belobrovtsevilt. Pärast mõningast nõu pidamist oli asi klaar – lapsed saavad tuppa tagasi.

Abilinnapea selgitab, et muudatuse elluviimiseks oleks lasteaed pidanud haridusametiga nõu pidama. Olukorda arvesse võttes poleks viimane sellisele plaanile kindlasti rohelist tuld näidanud ja nüüd peabki lasteaed oma sõnu sööma. „Saan lasteaia juhist inimlikult aru. Ta tahab maandada riske, aga seda ei tohi teha oma äranägemise järgi. Kui tuleb huvitav mõte, mis ei ole kooskõlas tavapärase loogikaga, tuleb konsulteerida vastavate instantsidega,“ ütleb Belobrovtsev.

Kolme lapse isana mõistab abilinnapea vanemate seas tekkinud segadust ja lõi seepärast kiirelt korra majja. „Lasteaedadele on mitu korda öeldud, et riskirühmas töötajad tuleb koju saata,“ ütleb Belobrovtsev, kelle meelest ei tohiks seda ettevaatusabinõud laste õue ajamisega asendada.

Lasteaed peaks olema haridusasutus mitte hoiuteenus

Esmaspäeval pöördus avalikkuse poole Eesti Haridustöötajate Liidu juhatuse esimees Reemo Voltri. Tema soov oli pöörata tähelepanu lasteaiatöötajate tervislike ja ohutute töötingimuste tagamiseks. Ent temagi kuuleb mõttest lapsed terveks päevaks õue saata esimest korda ning laidab selle kohe maha.

„Meie oludes ei ole lapsed harjunud nii pikalt väljas olema,“ leiab Voltri, kes peab Mardi lasteaias kehtestada soovitud korda ebatavaliseks. Ta märgib, et Eestis veedavad lapsed lasteaedades vägagi pikki päevi ning see tervenisti õues sisustada ei ole kuidagi mõistlik. „Ma kahtlen, et lapsed selleks valmis oleks.“