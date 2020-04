E-RIIK? Eesti häkkerid ründasid Kanada superarvutit 

Portaal Compute Canada kirjutab, et rünnak puudutas arvutisüsteemi nimega Cedar ning see leidis aset 15. aprillil. Ühtäkki avastasid süsteemihaldurid, et arvuti on muutunud sissetungijate mõjul aeglaseks, samuti suurenes selle koormus. Uurijad asusid ajama jälgi ning avastasid, et andmed krüptoraha kaevandamise kohta saadeti just Eestisse.