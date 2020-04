Juhtkiri Juhtkiri | Nostalgia varjutab ministri reaalsustaju Ohtuleht.ee , täna, 17:05 Jaga: M

Milline võiks olla poliitiline algatus, mille üle peaaegu keegi ei rõõmusta, demonstreeris EKRE maaeluminister Arvo Aller, kui pakkus välja, et sügisestele viljakoristustöödele võiks põllumeestele appi saata gümnasistid ja tudengid. Mõttele reageeris haridusminister Mailis Reps, kes teatas, et haridussüsteemi asi pole lahendada põllumajanduse muresid. Seda enam, et kevadsemestriks normaalsest õppetööst äralõigatuil kulub sügis, kui koolid on loodetavasti taas avatud, õppetööga järje peale saamiseks.