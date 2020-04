Irja Lutsar: soovitasime valitsusel leevendustega edasi minna 

"Numbrid kõik langevad. Meie hinnang on, et olukord on kontrolli all. Soovitasime valitsusele, et leevendustega edasi minna," sõnas valitsuse teadusnõukogu juht viroloogiaprofessor Irja Lutsar ERR uudisteportaalile .

"Terve Eesti seisukohalt on kõigis piirkonddes väga selge langustrend. Täitsa õigustatud on, et neid meetmeid siin leevendatakse. Nädal tagasi veel oli näha, et alla 50aastaste hulgas oli Tallinnas kasv, aga sel nädalal on see asi muutunud, ka Tallinnas on nakatumised langusele pööranud. Kusagil ei ole praegu kasvu," knnitab ka prgonoosimudelite meeskonda juhtiv matemaatikaprofessor Krista Fischer.