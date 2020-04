Narvas õhupüstoliga ähvardanud mees saadeti vangi 

Narva politseijaoskonna juhtivuurija Tatjana Press selgitas, et politsei reageeris sündmusele täiendatud jõududega ning tabas õhurelvaga vehkinud mehe poe läheduses olevate garaažide juurest. „Selgus, et kahe mehe vaheline tüli sai alguse sellest, et väidetavalt läks 21aastane mees poodi sisenedes vastu 38aastase mehe naist. Mees ärritus selle peale, haaras taskust õhupüstoli ja ähvardas noormeest tapmisega,“ ütles Press.

Viru Ringkonnaprokuratuuri abiprokurör Veronika Lauri sõnul põhjendas süüdistatav oma käitumist sellega, et mees tõukas kogemata süüdistatava naist ning ei vabandanud. „Kahjuks, paljud ei oska lahendada konfliktseid situatsioone vägivallata. Vägivallale ei ole kunagi õigustust ning see ei saa olla konfliktide lahendamise viisiks,“ lisas prokurör Laur.

Narva politseijaoskonna juhtivuurija lisab, et meest on varasemalt karistatud vägivalla kasutamise ja ähvardamise eest. „Teise ähvardamine ja ükskõik millise relvataolise esemega tänaval vehkimine on lubamatu ja see ei ole õige viis, kuidas omavahelisi tülisid lahendada. Sel korral ei saanud vahejuhtumis keegi vigastada, kuid on selge, et politsei suhtub relvaga ähvardustesse äärmiselt tõsiselt. Kindlasti aitas sündmuse kiirele lahendamisele kaasa ka turvatöötaja, kes andis politseile üksikajaliku info kahtlustatava välimuse ning asukoha kohta,“ ütles Press.