VIDEO | Vene paremradikaalid igatsevad tsaariaega Toimetas Juhan Mellik , täna, 16:14

Radikaalid metsas ennast treenimas. Foto: Kuvatõmmis/Raadio Vaba Euroopa

Äärmusparempoolne rühmitis Venemaa Keiserlik Liikumine on sekkunud sõjategevusse Ukrainas kui ka korraldanud pommiplahvatusi Rootsis. Rühmitis leiab, et vene rahval on kanda ajalooline missioon – ning taastada tuleks keiserlik valitsus.