FOTOD | Piimast saab elektrit: Estover ehitab Kaarlijärve meiereile vadakul töötava gaasijaama 

Estover piimatööstuse tegevjuht Hannes Prits lisab, et naljatamisi saab ta nüüd öelda: meierei töötab piimaenergial. Tema sõnul on biogaas parim püsivat energiat pakkuv taastuvenergia allikas, sest erinevat bioloogilist massi on Eestis suhteliselt palju, kuid päikest pigem vähe ja ka tuul pole püsiv.