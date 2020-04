Linnas töö kaotanud õnneotsija jääb maal ukse taha: „Mul juba on siin üks lumehelbeke!“ 

Õhtulehe reporter kehastus kriisiajal töö kaotanud linnainimeseks ja uuris, kas ettevalmistuseta ja oskusteta linnainimene saaks maatööga leiva lauale teenida. Selgub, et Harjumaal talu- ja farmitööd pakkuvate ettevõtetega on seis nutune. Talutöö pole enam ammu kummikutega lehmasõnnikus sonkimine – tehnikat tundmata või traktorilubadeta lihttööline jääb kõrgtehnoloogilise põllumajandusettevõtte ukse taha.

Töötukassa portaalist leiab Harju maakonnas kümmekond töökuulutust, kus otsitakse inimest põllumajandusettevõttesse. Kuigi maaeluminister tuli välja just ideega saata põldudele šefluse korras oskusteta kooliõpilased, siis kogenematust linnainimesest, kes pakub ennast lihttööliseks, ei olnud huvitatud keegi.

„Inimestel on tekkinud eelarvamus, et töö põllumajanduses on selline, millega saab hakkama iga hariduseta inimene,“ selgitab põllumajandusettevõtja Vaike Treiberg, kellel on tänagi Töötukassas üleval kuulutus farmitöölise leidmiseks. Otsitava töötaja ülesanneteks saavad robotlüpsiga farmis loomade heaolu tagamine, lüpsitehnika töö jälgimine, asemete korrashoid, poegimiste vastuvõtmine ja vastsündinud vasikate jootmine.

Võiks ju arvata, et sellise tööga saab enamus suurepäraselt hakkama. Tegelikult see nii lihtne ei olegi. Treiberg on kulutanud aega inimeste väljakoolitamisele, kes on pärast seda ameti maha pannud. „Töö on ikkagi füüsiliselt raskem, kui istuda kaheksa tundi arvuti taga ja suure osa sellest ajast niisama Facebooki sirvida. Selles mõttes jah, töö mida me teeme, esitab teatavaid nõudmisi,“ ütleb ta.