Üht Pekingis asuvat lasteaeda on süüdistatud laste süstimises ning neile uimastite manustamises.

Võimud on asunud uurima Chaoyangi prefektuuris asuvat lasteaeda, mis kuulub Hiinas hästi tuntud RYB Education ketti, kirjutab BBC. Pekingi ametnikud on lähtuvalt kahtlustest asunud teostama kontrolli ka kõikides teistes Hiina pealinnas asuvates lasteaedades.

Jutud laste süstimisest jõudsid avalikkuseni nädal pärast sarnase juhtumi avastamist Shanghais.

Eile kogunesid mitmed lapsevanemad lasteaia ette protestima (Reuters / Scanpix)

Kahtluste kohaselt on RYB lasteais tundmatut ainet süstitud vähemalt kaheksale lapsele. Lapsevanemad kõnelesid kohalikule meediale, et nad on viimastel päevadel laste kehadelt leidnud süstlajälgi. Samuti väidavad vanemad, et nende lastele on enne uneaega antud kas tablette või siirupit. Sealse meedia andmeil on mõned vanemad väitnud sedagi, et lapsi on väärkoheldud seksuaalselt. Nimelt olla mõnedel kasvandikel kästud end lahti riietuda.

Eile kogunesid mitmed lapsevanemad lasteaia ette protestima. Mõned neist ütlesid väljaandele Caixin Global, et kahtlustatavad õpetajad on süstlaid kasutanud laste distsiplineerimiseks.

RYB Education pakub Hiinas haridus- ja lastehoiuteenuseid 2-6-aastastele lastele, samuti mängukeskuste teenused 0-6-aastastele laste ja nende peredele.