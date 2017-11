Oktoobris Eesti jaeturul müüdud mobiilidest olid GfK statistika järgi 28 300 nuti- ja 6800 nuputelefonid. Seema sõnul võib detsembris oodata rekordmüüki, sest eestlased on pigem praktiliste kingituste tegijad ja jõuluvana kingikotti jõuavad just uued nutitelefonid.

"Tele2-s kasvas oktoobris jõudsalt Apple’i telefonide müük, selle taga on Apple’i uus mudel iPhone 8. Eestlasi on tabanud tõeline õunalembus, sest aastaga on Tele2 klientide seas kasvanud Apple’i telefonide osakaal 30 protsenti ja oktoobri ostetuimate telefonide edetabelisse jõudsid Apple’ilt koguni kolm mudelit – iPhone8, iphone6s ja iPhone SE," rääkis turundus- ja müügidirektor. Ta lisas, et uue nutitelefoni eest ei soovita küll kohe raha välja käia ja 63 protsenti Apple’i telefonidest soetatakse järelmaksuga.