Eesti Päevalehe andmetel on uue partei sünd üsna tõenäoline, sest mõned seltskonnad on neid mõtteid omakeskis juba pikemat aega veeretanud ja jõudnud kõrtsilauajuttudest kaugemale. See tähendab, et lähiajal peaksid nad hakkama otsustama, kas 2019. aasta kevadel toimuvate parlamendivalimiste jaoks tuleks raha ja hääli korjama hakata.

Kuna tegemist on veel avalikustamata plaanidega, rääkis mitu allikat Eesti Päevalehega anonüümselt.

Ootamatult on üheks selgemalt sõnastatud algatuseks osutunud Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni erakonna En Marche’i soov laieneda oma mõtetega üle Euroopa.

