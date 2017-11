„Sellise puhtuseastmega ainet ei ole võimalik manustada, see on silmapilkne surm,“ mainis endine kriminaalpolitseinik Õhtulehele. „Et seda kasutada, tuleb see segada jahu või muude ainetega, mis pulbrit lahjendaks enne selle müügidoosideks jagamist.“

Kokaiini ülim puhtuseaste viitab erialainimeste sõnul sellele, et pakid polnud mõeldud tänaval müümiseks, vaid last pidi minema ümbertöötlemiseks. Politsei kinnitusel on neil siinselt turult õnnestunud nii puhast kokaiini leida harva.

Seniajani pole uurijatel ka aimu, kes on narkopakkide Eestisse sattumise taga. Prokuratuuri poolne kriminaalasja kohtueelse menetluse juht, ringkonnaprokurör Arika Almann ütles, et endiselt on töös mitu uurimisversiooni. „Oleme suhelnud rohkete riikidega läbi Europoli ning ka kolleegidega USA-st. Lisaks on määratud ka teised ekspertiisid, sealhulgas DNA-ekspertiis. Nendele ei ole veel vastuseid laekunud,“ lisas prokurör.

Leitud aine kogust ei ole riigiprokuratuuri pressiesindaja Kristina Kostina sõnul võimalik uurimise huvides praegu endiselt avalikustada, kuid jutt käib tema sõnul kilodega mõõdetavast kogusest. „Eestis kätte saadud narkootikumide statistikas annab säärane kogus tunda, aga siiski pole tegu Eestis tabatud rekordkogusega,“ märkis Kostina.

Kuigi uurijad usuvad, et said kogu lasti Lohusalu rannast kätte, ei saa siiski välistada, et mõni pakk võib veel kellegi käes olla.