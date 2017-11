Lääne-Virumaal asuva külapoe pidaja, kes on seda ametit pidanud juba paarkümmend aastat, muretseb riigipoolsete nõudmistega tekkivate lisakulude pärast.

Alkoholimüük on vähenenud, samas aga on oodata tubakaseaduse jõustumist, mis nõuab sigarettide väljapaneku piiramist. Poepidajale tähendab see uusi investeeringuid, et letid ümber korraldada. Tiiu Aunapuu, kes on poodi pidanud paarkümmend aastat, rääkis TV3 "Seitsmestele", et tubakatoodete peitmine tähendab seda, et sigarette tuues jääb kauplusesaal valveta, kuna poes on tööl kas ainult tema või tema abiline. Aunapuu leiab, et pood on inimestele suhtlemiskohaks ja arvab, et riik võiks väikepoodnike toetada, et nad suudaksid kauplusi paremas korras hoida.

Ostjad, kohalikud prouad, arvasid, et külapoodi on kindlasti vaja. Poes käiakse paar korda nädalas, et osta leiba, saia, piima ja muud lihtsat toidupoolist. Kõigil ei ole ka autot, et kaugemal poes käia.