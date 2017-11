Selgeltnägija pidi tunnetama, millises karbis on Eesti mängufilmis "Must Alpinist" kasutatud suur mäekristall. Anu Saagimi sõnul tõusis tal süda kurku, kui Washtara ta eest läbi kõndis.

Täna võistlesid "Eesti selgeltnägijate tuleproovi" finaalis kristallkäe eest neli nõida: must nõid Alisa, teadjanaine Helve, nooruke Anete ning musta hobusena saate alguses finaalülesandeid kaasa tegema pääsenud Washtara. Võitjaks pärjati 89% häältega võitnud Alisa!

Esimeses ülesandes tuli tunnetada veresidet, ehk ühendada laps ja lapsevanem, üks lapsevanematest oli muide ka tuntud kirjaneitsi Kati Saara Vatmann.

Anu Saagim kurtis, et ülesanne on liialt kerge, viidates, et riietusstiili alusel saab lapse ja lapsevanema kergesti kokku viia. Saagim üritaski enda loogika alusel veresugulased ühendada, kuid ei pannud mitte ühegagi täppi!

Ülesandega põrus täielikult ka hooaja alguses tugevalt esinenud Helve, Anete ühendas õigesti kolm paari, Washtara suutis täppi panna ühe paariga ning mitmeid kordi ümberkorraldusi teinud Alisa suutiski lõpuks kõik vanemad võsukestega kokku viia.

Teise ülesandena tuli kolme punase pokaali seast tuvastada kaks pokaali, millsese on tilgutatud kolm tilka verd, boonusena tuli tuvastada ka seda, millise kohtuniku veri klaasides on.

Anete arvas õigesti ära klaasi, milles verd polnud, kuid pakkus valesti selle, kelle veri teistes klaasides on, pakkudes, et nendes on Anu Saagimi veri.

Muuhulgas uhkustas Anete sellega, et tema üldse alkoholi ei joo, tehes kurja remargi oma konkurendi, Alisa pihta. Kohtunikud olid sellisest käitumisest rabatud ning bravuuritar Saagim, kes suur Alisa austaja on, näitas Anetele keskmist sõrme.

Ei Washtara ega Hele õiget klaasi üles ei leidnud. Alisa leidis õigesti nii selle klaasi, kus verd polnud ning pakkus ka õigesti, et verega klaasides on Anu Pahka veri. Täistabamus!

Publiku ja žürii ees selgitati välja, kes on Eesti parim nõid ning võidab 5000 eurot. Telefonihääletuse tulemusena võitis Alisa, kes sai rahvalt ülekaalukalt 89% häältest, Helve sai 7%, Anete 3% ja Washtara 1% häältest.