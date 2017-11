“Eriti suures riskis on paljulapselised pered ning ka need pered, kes jäävad toimetulekutoetuse saajate ringist vaid paari euroga välja – pealtnäha kõik korras, aga tegelikult on pere puuduses, kuid toetuse saajaks ka ei kvalifitseeru. Just sellistes olukordades ongi kaasinimestest hoolivad kampaaniad nagu Inglipuu tänuväärt abimeheks, mis võimaldab igaühel lihtsalt panustada ka nende laste pühadesse, kel muidu kingid jääksid saamata,” rääkis Mere.

Inglipuu kampaania patroon Gerli Padari sõnul on Inglipuudel väga erinevad unistused. “Igal Inglipuu sedelil on kirjas lapse nimi, vanus ja soov. Mõned jõulusoovid on hästi praktilised, näiteks soovivad lapsed joonistamiskomplekti või riideid, teised unistused on aga lennukamad nagu näiteks unistatakse puldiga helikopterist. Igal juhul on kõigil võimalus leida omale personaalne soov, mida täita ja teha just selle valitud lapse jõulud õnnelikumaks,” rääkis Padar, kes tänavu kaasas hea tegemisse ka kogu oma pere.

“Eelmisel aastal kogesin Inglipuu mastaapsust ja sain tunda, kui olulise tunde annab heategu heategiale endale. Et seda suurepärast tunnet edasi viia, kaasasin ka oma pereliikmed,” lisas Padar.

Maxima Eesti tegevjuht Vygintas Šapokas tänab kõiki eestimaalasi, kelle asendamatu abiga on laste jõuluunistused kokku kogutud ja täidetud. “Seitsme aasta vältel olete andnud tuhandetele lastele just seda, mida nad vajavad, ja loonus erilist pühadetunnet,” rääkis Šapokas. “Ootame ka tänavu rohkelt lahkeid ingleid. Ent kinnitan, et ükski kingisoov ei jää täitmata. Nende laste kingitused, kes endale kampaania jooksul inglit ei leia, soetab meie kaubanduskett,” lisas Šapokas.