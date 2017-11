Nutsin ja palusin, et tahan kooliteed jätkata, aga keegi ei kuulanud. Ema pani mulle pruudi rõivad selga. Ja olingi ühtäkki nagu abielus.

Kui ma olin 13, viis isa mind ühte võõrasse majja. Ühes toas ootasid kolm meest. Nad jõllitasid mind. Isa ütles mulle, et täna õhtul abiellud sa ühega neist... 385 dollari eest [325 eurot - toim.].

BBC toob lugejateni ühe India naise loo, kelle vanemad panid tühise summa eest mehele siis, kui tüdruk oli vaid 13-aastane. Viimase kolme aasta jooksul on kümned lapspruudid politsei poole pöördunud, inimõiguslaste sõnul on juhtumeid kordades rohkemgi. Naine räägib oma loo tehingu sõlmimisest kuni õudusest ülesaamise ja vanematele andestamiseni. Tema lugu on järgmine.

Kui olime kahekesi, nägin esimest korda korralikult ta nägu. Ta oli minust palju vanem. Mu abikaasa oli 55-aastane. Samal ööl sundis ta mind temaga vahekorda astuma ja ma nutsin. Ta vägistas mind kolm nädalat. Tahtis mind Jordaaniasse kaasa võtta, et ma seal tema teiste naiste ja laste eest hoolitseksin. Keeldusin. Isa seletas talle midagi kokku, et tulen nende juurde hiljem.

Seda ei juhtunud. Olen põhimõtteliselt endiselt abielus, aga ei tea, kus mu abikaasa on.

Mind mõnitati selle pärast, et nii vana mehega abielus olin. Tundsin, et vanemad olid mu reetnud. Olin küll vihane, aga otsisin abi. Sain lõpuks aru, et miski polnud minu süü.

Lapsena tahtsin medõeks saada. Nüüd tundsin, et mu tulevik oli minult röövitud. Otsustasin, et nii ei saa, võtan midagi ette. Läksin õpetajakursustele.

Nüüdseks on mu vanemad mult andestust palunud. Nad saavad aru, et tegid kohutava vea ja ma vist mõistan, miks. Nad on vaesed ja kirjaoskamatud. Nad lihtsalt ei tea mitte midagi.

Nüüd on mu unistus õpetamisest täide saanud. Õpetan koolist väljalangenutele ja eakatele naistele inglise ja urdu keelt. Osa minu tööst on pühendatud ka sellele, et teiste tüdrukutega ei juhtuks sama, mis minuga.