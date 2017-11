„Minu esimesest visiidist NATO peakorterisse on möödunud aasta. Mul on hea meel näha, et NATO on edukalt kohanenud uue julgeolekuolukorraga,” ütles president Kersti Kaljulaid tänasel kohtumisel NATO peasekretäri Jens Stoltenbergiga. NATO liitlaste suurendatud kohalolek on olnud väga edukas ning on oluline jätkata heidutuse ja kaitse tugevdamisega, lisas riigipea.

President Kaljulaid tõdes, et allianss peab tegelema ka Lõunast lähtuvate väljakutsetega ning kinnitas, et Eesti otsib võimalusi panustamaks oma eksperdiga niinimetatud „lõunakeskusesse“ Napolis.

„Aastaga on NATO ja Euroopa Liidu koostöö jõudnud uuele tasandile. Mul on hea meel paralleelsete õppuste ning küberalase koostöö üle. Lisaks olemasolevate koostöövaldkondade süvendamisele näen uue teemana sõjalist mobiilsust,“ lausus president Kaljulaid. Arengud Euroopa kaitsevaldkonnas ei konkureeri NATOga, vaid pakuvad uusi võimalusi koostööks, lisas Vabariigi President.

Kohtumisel arutati veel järgmisel aastal toimuvat NATO tippkohtumist, partnerlussuhteid Ukraina ja Gruusiaga ning suhteid Venemaaga.

Eesti riigipea jõuab kolmepäevaselt Belgia visiidilt tagasi täna õhtul.